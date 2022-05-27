علي خلفية مصرع 11 رضيعا.. الرئيس السنغالي يقيل وزير الصحة

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وأصدر سال مرسوما "عين بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلا من عبد الله ضيوف سار"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة.

وأثارت المأساة التي راح ضحيتها 11 رضيعا في المستشفى العمومي في مدينة تيفاواني في غرب البلاد، غضبا عارما، وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي في البلد الفقير.

والخميس كتب النائب المعارض محمد الأمين ديالو في تغريدة على تويتر: "مزيد من الأطفال يحترقون في مستشفى عام. إنه أمر غير مقبول يا ماكي سال".

وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزنا على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني السبت.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية.