الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الإحتلال

حزب الله يشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الإحتلال
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

عبّر حزب الله عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى‏

العالم -لبنان

واعتبر حزب الله قرار البرلمان العراقي خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة ‏التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطينى ومقاومته ‏البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيونى‎‏.

واضاف الحزب في بيان له ان”هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال”.‏‎ ‎

ودعا حزب الله الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال ‏العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات ‏والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات.‏

روابط ذات صلة

الوحدة وتعزيز العلاقات الثقافية محور لقاء زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية مع الوفد الإيراني

حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع

حزب الله: قناة "العربية" تصرف الانظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الاخرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان العراقي يقطع آمال "إسرائيل" والمطبعين

أمريكا توافق على بيع طائرات هليكوبتر شينوك لمصر

حزب الله يشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الإحتلال

أمريكا تنتقد القانون العراقي الجديد حول تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي

الكويت.. إحالة قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء

حرس الحدود الايراني لديه الاستعداد لابقاء المنفذ الحدودي مع أفغانستان مفتوحا على مدى الساعة