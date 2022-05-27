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هل تنفذ تركيا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا؟

هل تنفذ تركيا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا؟
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدر مجلس الأمن القومي التركي بيانا حول العمليات العسكرية "الجارية والتي ستُنفذ" على الحدود الجنوبية، وذلك وسط تصعيد تزايدت حدته مؤخرا بالإعلان عن إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا.

العالم-تركيا

وقال المجلس في البيان، إن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية (الحدود مع سوريا والعراق) ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف دول الجوار.

وأضاف المجلس أن أنقرة "التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها".

وقال المجلس: "وجهنا دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وينفذ الجيش التركي عملية في شمال العراق منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني، وكشف اردوغان منذ الاثنين أنه يدرس إطلاق عملية مماثلة في شمال سوريا، حيث شنت تركيا العديد من التوغلات منذ عام 2016، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب جزء من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا جنوب شرق البلاد منذ عام 1984. وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

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