الاحتلال في حالة تأهب قصوى قبل "مسيرة الأعلام"

العالم - فلسطين

وفي السياق، نشر الجيش الإسرائيلي ملاجئ متنقلة إضافية، بما في ذلك في بلدة سديروت، تحسبا لقيام الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة بإطلاق صواريخ باتجاه جنوب الاراضي المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الملاجئ الإضافية تم وضعها في الجنوب ليس بسبب يوم القدس، ولكن كجزء من انتشار مخطط مسبقا من قبل قيادة الجبهة الداخلية، في محاولة لتحصين الجنوب.

ويأتي القرار، الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع جهاز "الشاباك"، في الوقت الذي هددت فيه كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين بإطلاق صواريخ، محذرتين الاحتلال "الإسرائيلي" من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال ما تسمى "مسيرة الأعلام".

كما أصدرت السفارة الأمريكية لدى الاحتلال تنبيها للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة، تحذرهم فيه من دخول البلدة القديمة في القدس في أي وقت من يوم الأحد (يوم المسيرة)، ويوم الجمعة (عندما يكون هناك إقبال كبير على الصلاة في الحرم القدسي).

ووفقا لموقع Ynet News، نصح مسؤولون عسكريون رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، بالالتزام بالمسار المخطط له للمسيرة، حيث ينظر إلى أي تغيير في اللحظة الأخيرة على أنه علامة ضعف من جانب الكيان.