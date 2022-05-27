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قائد عسكري: سلاح الجو الايراني شهد قفزة كبيرة في قدرة الطائرات المسيرة

قائد عسكري: سلاح الجو الايراني شهد قفزة كبيرة في قدرة الطائرات المسيرة
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد العميد محمد رضا بهرام نجاد الذي كان يتحدث لعدد من الطلبة في الدورة الـ 32 بجامعة القيادة واركان الجيش، ضرورة ان يبادر هؤلاء الطلبة الذين يعتبرون صانعي مستقبل الجيش الايراني الى تقديم آرائهم المبدعة وتعاونهم مع الجيش اكثر من اي وقت مضى لتحقيق اهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وأعرب عن ترحيبه لاستضافة طلبة جامعة القيادة واركان الجيش وقدم تبريكاته بمناسبة حلول ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، وأشاد بالدور المحوري لجيش الجمهورية الاسلامية في عمليات بيت المقدس الظافرة التي ستبقى خالدة الى الابد.

من جانبه اشاد رئيس قسم المحور الرابع عشر بجامعة القيادة والأركان العقيد مسعود مصدق، التي بذلها المسؤولون والقادة في هذه القاعدة وشرح مهماتها قائلا: يعتبر اليوم فرصة مواتية للغاية للطلبة كي يتعرفوا على القدرة القتالية والمعدات الدفاعية والمهمات التي يقوم بها سلاح الجو.

وشدد على ضرورة رفع مستوى التعليم لدى القادة في وحدات الجيش واهمية استخدام الطائرات المسيرة في الحروب الاخيرة مشيدا بقائد جامعة القيادة والاركان، العميد حسين ولي وند، لجهوده التي يبذلها، وأكد ضرورة تشكيل لجنة تعليم تخصصية لهذه الطائرات نظرا لدورها في مواجهة التهديدات الاقليمية والدولية والدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشاد مصدق بسلاح الجو في الجيش الايراني وتاثيره في مرحلة الدفاع المقدس،موضحا لولا دعم هذا السلاح في تلك الفترة لما كانت تتكلل العمليات العسكرية البرية والبحرية بالنجاح.

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