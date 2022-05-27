بوتين يدعو لرفع العقوبات عن بلاده لتفادي أزمة الغذاء العالمية واوروبا لا تنصت

خاص بالعالم

زيلينسكي قال إن هجوم الروس في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان، متهما الروس بالسعي إلى تحويل مدن أخرى في شرق البلاد إلى رماد، ودان ما وصفه بأنه سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا.

وعلى وقع حزمة سادسة من الإجراءات العقابية يعمل الاتحاد الأوروبي على فرضها على موسكو، حث زيلينسكي الغرب على التوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو.

بريطانيا التي عرضت سابقا إمداد اوكرانيا بالصواريخ والمسيرات البريطانية المضادة للسفن، عرضت على كييف تشكيل رابطة أوروبية بقيادة بريطانية تشمل أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

في المقابل، قال الكرملين إن موسكو تنتظر قبول كييف لمطالبها وأن تدرك السلطات الاوكرانية حقيقة تطور الأوضاع على الأرض من خلال تقييم واقعي.

وعلى جانب آخر من الازمة، اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة بشكل اساس عن الحرب في اوكرانيا.

وقال بوتين وفي اتّصال مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي: أن موسكو مستعدّة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية.

فيما اكد رئيس الوزراء الإيطالي إن بلاده إيطاليا تسعى لتحرير صادرات الحبوب التي توقفت من موانيء البحر الأسود.

أوكرانيا وصفت الموقف الروسي بأنه 'ابتزاز'، فيما قالت بريطانيا إن بوتين يحاول فرض فدية على العالم من خلال استخدام أزمة الغذاء. وقال البيت الأبيض إنه لا تجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح.

وأدى الحصار الروسي على موانئ أوكرانيا إلى منعها من شحن الحبوب، التي يُعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين لها حيث ينتج البلدان ثلث القمح في العالم.