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بيسكوف: مقترح جونسون يعني 'عصبة' تقوض الاتحاد الأوروبي

بيسكوف: مقترح جونسون يعني 'عصبة' تقوض الاتحاد الأوروبي
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مبادرة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يمكن أن تقوض موقف الاتحاد الأوروبي.

العالم - روسيا

وتابع بيسكوف في مؤتمر صحفي أن الكرملين لا يعرف طبيعة نوايا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن إنشاء "رابطة أوروبية" موازنة للاتحاد الأوروبي، إلا أن مثل هذه المبادرة تعني أن جونسون ينشئ "عصبة من الأصدقاء" لتقويض موقف الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قد نقلت عن مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد عرض على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي تشكيل "رابطة أوروبية" بقيادة المملكة المتحدة، وعضوية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويمكن أن تضم إلى صفوفها تركيا في وقت لاحق للوقوف في مواجهة روسيا.

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