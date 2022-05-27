الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله لبنان يشيد بقرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع ويقول إنه قرار تأريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة لبعض الدول العربية

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتحاد الشغل التونسي يرفض المشاركة في هيئة استشارية عينها الرئيس سعيّد

المتحدث باسم العشائر العربية في العراق.. مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع

في بند إعادة فتح الطرقات.. رئيس لجنة صنعاء للتفاوض بالاردن: الطرف الأخر مشتت وفاقد للقرار

أمريكا تسجل 9 إصابات بجدري القرود

الجنيه المصري في أدنى مستوى له منذ 5 سنوات

تفحم جثث 7 مواطنين مصريين بحادث سير مروع