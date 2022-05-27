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المتحدث باسم العشائر العربية في العراق..

مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع

مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

هنأ المتحدث باسم العشائر العربية في العراق مزاحم الحويت اليوم الجمعة، بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب.

العالم - العراق

وقال في بيان:

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المتحدث باسم العشائر العربية في العراق.. مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع

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