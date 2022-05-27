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الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 185 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و284 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 871 الف شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 514 ألفا و 275 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 819 ألفا و35 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و487 و 212 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 820 ألفا و522 جرعة.

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