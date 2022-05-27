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شاهد..النشيد الذي ردده آلاف الايرانيين في ملعب آزادي

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

اقيمت في ملعب آزادي في العاصمة الايرانية طهران فعالية جماهيرية بمشاركة الاسر الايرانية، وبمحورية البراعم، لترديد نشيد "سلام فرمانده" او "تحية للقائد" وهو نشيد موجه للاطفال الصغار.

العالم - مراسلون

وتحية عسكرية امام القائد، القائد الحقيقي المنتظر، القائد الموعد الذي يقود العالم من الإنهدار الي الظفر، الامام صاحب العصر والزمان -عجل الله فرجه الشريف-.

تحية من جيل و براعم لم تتجاوز اعمارهم عشرة سنوات، انه ملعب آزادي في غرب العاصمة الايرانية طهران يستقبل جيل مهدوي واعد برفقة اسرهم لترديد نشيد ذاع صيته كثيرا في آونة الاخيرة، وبات يردده الاغلبية ويشارك في نشره علي المنابر الرقمية، والذي سمي "سلام فرماندة" او "حية للقائد".

البراعم المشاركة في هذه الفعالية ارادوا ان يعبروا عن حبهم، وعشقهم للقائد المنتظر -عجل الله فرجه الشريف- ببراء الطفوة.

وقالت احدى البراعم المشاركة لمراسل قناة العالم : "اتيت الي هنا لاقول الي الامام صاحي العصر و الزمان (عج) ان يعجل في ظهورة".

وقال برعم مشارك آخر: "اتيت الي هنا لاكون الي الابد من اصحاب الامام صاحب العصر و الزمان (عج)".

وقالت طفلة مشاركة: "لاقول لـ صاحب الزمان (عج) بقامة القصيرة الا اني جندية بين يديك".

وقال برعم مشارك: "اتيت الي هنا لابين باني اقتدي بـقاسم سليماني وساكون جندية بين يدي الامام صاحي العصر والزمان (عج)".

سلام فرماندة يراه البعض بانه نتيجة عمل ثقافي ترويج ناجح لموضوع تعزيز الثقافة المهدوية، خاصة لدي الاجيال اليافعة و ينبغي ان يحتدا بها في مجالات مختلفة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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