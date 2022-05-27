دواء جديد لاستعادة الشعر بالكامل لمن يعاني الصلع

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وقالوا إن هذا يمثل “علامة فارقة مهمة” في تطوير عقاقير جديدة لمعالجة الصلع، وأوضح الفريق أن الدواء الذي يتم تناوله مرتين يوميا يمكن أن يعالج حالة تسمى داء الثعلبة.

وداء الثعلبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يتم مهاجمة بصيلات الشعر عن طريق الخطأ من قبل الجهاز المناعي، ما يتسبب في تساقط الشعر، وعند الإصابة بهذه الحالة يظهر لدى البعض القليل من بقع الصلع الصغيرة وقد يرون خصلاتهم تنمو بشكل طبيعي مجددا بعد فترة من الزمن.

ولكن في حالات أخرى، يتساقط شعر فروة الرأس بالكامل. ولا يوجد علاج لهذه الحالة، لكن بعض الأدوية يمكن أن تساعد في إعادة النمو.

ودرست شركة الأدوية Concert Pharmaceuticals نحو 706 مشاركا من الولايات المتحدة ممن يعانون من داء الثعلبة المتوسطة إلى الشديدة.

وما يقارب 42% و30% من المرضى رأوا ما لا يقل عن 80% أو أكثر من شعرهم ينمو مرة أخرى عند تناول جرعة 12 ملغ أو 8 ملغ على التوالي.

وعانى بعض المرضى من آثار جانبية بما في ذلك الصداع وحب الشباب. وكانت هذه هي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية لعقار الثعلبة، المسمى CTP-543.

وقال الدكتور بريت كينغ، طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ييل، والذي شارك في الدراسة: “أنا سعيد جدا برؤية هذه النتائج الإيجابية من التجربة الأولى من المرحلة الثالثة باستخدام CTP-543. وهناك حاجة ماسة للعلاجات لهذا المرض الصعب. وتشير نتائج تجربة THRIVE-AA1 إلى أن CTP-543 قد يوفر دواء مهما لعلاج الثعلبة البقعية”.

وتأمل الشركة أن يوافق منظمو الأدوية في إدارة الغذاء والدواء على CTP-543، ما يجعله “واحدا من أولى” علاجات داء الثعلبة في الولايات المتحدة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن تساقط الشعر شائع ولا يدعو للقلق عادة. ويمكن أن يكون مؤقتا بسبب الإجهاد أو فقدان الوزن أو نقص الحديد أو دائما.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بمراجعة طبيب عام إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بشكل مفاجئ، أو ظهرت لديك بقع صلعاء، أو إذا كان الشعر يتساقط في كتل، أو كان لديك حكة أو حرقان.