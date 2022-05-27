التبادل التجاري الايراني الروسي سيبلغ 40 مليار دولار سنويا

العالم- ايران

واضاف اوجي في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الايراني ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4 مليارات دولار سنويا حاليا لكن البلدین خططا لايصاله الى 40 مليار دولار في السنة.

وشرح وزير النفط الايراني ان البلدين قد تباحثا في السابق حول التعاون في مجالات الصناعة والمعدات الطبية والزراعة واثناء الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر نوفاك الى طهران على رأس وفد رفيع يضم مساعدي وزراء الطاقة والصناعة والنقل والزراعة ومسؤولي ميناء أستراخان ومختلف القطاعات الحكومية الروسية تم الاتفاق على قضايا هامة وايجابية.

واعلن أوجي ان ايران وروسيا اتخذتا قرارا لاستخدام العملات المحلية في تبادلاتهما البينية موضحا ان روسيا خصصت خط ائتمان لايران بقيمة 5 مليارات دولار تم الاستفادة من نصف هذا المبلغ حتى الان.

وشرح أوجي ان تفاهمات جيدة تم التوصل اليها في مجال تطوير حقول نفطية وغازية مشتركة وحقول مستقلة والاستثمار المشترك في قطاع البتروكيميائيات والمعرفة التقنية وتبادل تصدير الغاز وتبادل تصدير المشتقات النفطية والنفط الخام في اطار لجنة عمل مشتركة.

واضاف بأن التفاهمات شملت ايضا موضوع ممر شمال – جنوب وخط سكك الحديد بين مدينتي آستارا ورشت الايرانيتين وايضا مدينتي اينجه برون وغرمسار الايرانيتين بالاضافة الى مجالات الملاحة البحرية والنقل الحديدي والبري.

وأكد وزير النفط الايراني ان ايران وروسيا تتعرضان لحظر ظالم لكن نظرا للامكانيات الجيدة للبلدين يمكنهما اجهاض الحظر في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وتصدير المعدات والأدوية.