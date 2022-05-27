الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اثر تصويب قانون تجريم التطبيع..

الشيخ الخالصي: نبارك لشعبنا هذا الانجاز العظيم

الشيخ الخالصي: نبارك لشعبنا هذا الانجاز العظيم
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

هنأ المرجع عالم الدين العراقي الشيخ جواد الخالصي، اليوم الجمعة، بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب.

العالم - العراق

وجاء في بيان اصدره مكتب الشيخ الخالصي:

روابط ذات صلة

'الحويت'.. اول شيخ من شيوخ عشائر العراق العربية السنية يبارك بتجريم التطبيع

السيد الصدر يؤدي صلاة الشكر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع

مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تطالب بالتحقيق في نشاط بيولوجية أمريكية في نيجيريا

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مساعدة أوكرانيا في الصادرات الزراعية

نجل الجبري يهاجم ابن سلمان بمقال جديد بعد 'عرض تسوية'

سفير إيران لدى الصين يدعو منظمة شنغهاي للتعاون لإدانة اغتيال صياد خدائي

مسؤول إثيوبي يعترف بتأثير سد النهضة على مصر والسودان ويقول 'تصريحاتهم لا تعنينا'

آخر تطورات المشهد التونسي.. شاهد..عبير موسى تعارض قيس سعيد بإعلان هذه الخطوة