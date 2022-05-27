الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 10 إصابات بينها بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل قرية برقة في نابلس تزامناً مع تجمع مستوطنين بالمكان

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تطالب بالتحقيق في نشاط بيولوجية أمريكية في نيجيريا

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مساعدة أوكرانيا في الصادرات الزراعية

نجل الجبري يهاجم ابن سلمان بمقال جديد بعد 'عرض تسوية'

سفير إيران لدى الصين يدعو منظمة شنغهاي للتعاون لإدانة اغتيال صياد خدائي

مسؤول إثيوبي يعترف بتأثير سد النهضة على مصر والسودان ويقول 'تصريحاتهم لا تعنينا'

آخر تطورات المشهد التونسي.. شاهد..عبير موسى تعارض قيس سعيد بإعلان هذه الخطوة