الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تطالب بالتحقيق في نشاط بيولوجية أمريكية في نيجيريا

روسيا تطالب بالتحقيق في نشاط بيولوجية أمريكية في نيجيريا
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل تنشط في نيجيريا، حيث نشأ مرض جدري القردة.

العالم - روسيا

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إنه وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، سلالة غرب إفريقيا من جدري القرود نشأت من نيجيريا، حيث نشرت الولايات المتحدة بنيتها التحتية البيولوجية.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعلومات المتاحة، هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن في نيجيريا".

ووفقا له، في هذا الصدد، ينبغي للمرء أن يذكّر بالصدفة الغريبة التي تحتاج إلى مزيد من التحقق من قبل المتخصصين.

وتابع قائلا: "لذلك، وفقا لوسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، في المواد الخاصة بمؤتمر ميونيخ للأمن 2021، أي، على خلفية جائحة COVID-19، تم وضع سيناريو لمواجهة تفشي ناجم عن سلالة جديدة من فيروس جدري القردة".

وبحسب كيريلوف، فإن روسيا تدعو قيادة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أنشطة المختبرات النيجيرية التي تمولها الولايات المتحدة في أبوجا وزاريا ولاغوس.

وأضاف المسؤول الروسي: "على خلفية الحالات العديدة لانتهاكات الولايات المتحدة لمتطلبات الأمن البيولوجي وحقائق التخزين المهمل للمواد الحيوية المسببة للأمراض، ندعو قيادة منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق في أنشطة المختبرات النيجيرية التي تمولها الولايات المتحدة في أبوجا، وزاريا، ولاغوس، وإبلاغ المجتمع الدولي بنتائجها".

ووفقا للقطات عرضتها وزارة الدفاع خلال الإحاطة، يعمل مختبران بيولوجيان تسيطر عليهما الولايات المتحدة في مدينة أبوجا، وواحد في مدينة زاريا وآخر في لاغوس.

روابط ذات صلة

روسيا تكشف عن أدلة جديدة على الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا

روسيا تحدد هوية الضالعين في تصنيع مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قبيل "مسيرة الأعلام".. شاهد.. هكذا الإحتلال يبحث عن سيادة مزعومة بالقدس

وزير الصحة: الحظر الامريكي خلف خسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي

' الصحفيون التونسيون' تدعو لإشراك كل القوى بالحوار الوطني

العراق.. القانونية النيابية تحسم الجدل بشأن مواد قانون تجريم التطبيع

عمليات البصرة تعلن توجيه 'صفعة قوية' لعصابات الجريمة المنظمة

الجبهة المغربية تعلن رفض السلطات الخروج في مسيرة مناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال