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مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة تركية الصنع تابعة للمجموعات المسلحة في قرية معردبسة بريف ادلب

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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