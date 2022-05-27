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وزير الصحة: الحظر الامريكي خلف خسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي

وزير الصحة: الحظر الامريكي خلف خسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي عن ادانته للعقوبات الامريكية على الدول الاخرى وقال ان العقوبات المالية والمصرفية الامريكية الاحادية خلفت خسائر كبيرة على مستوى العالم في القطاع الصحي.

العالم- ايران

وفي كلمة له بالملتقى الخامس والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقد في جنيف، قال وزير الصحة الايراني انه يتفق مع ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية من أن الصحة والسلامة لاتتحقق الا في ظل السلام ، ففي كل مكان يشهد الحرب تبرز فيه المجاعة والامراض.

واستطرد عين اللهي قائلا : لكن الحرب لاتقتصر على حرب السلاح، فهناك الحرب الاقتصادية والمالية ، وهذه الحرب لها اضرارها الكبيرة على الصحة، وبالتالي فأن العقوبات الامريكية الاحادية خلقت خسائر كبيرة بالقطاع الصحي في العالم.

وتطرق عين اللهي الى جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والسياسية وقال ان الحظر الامريكي على الأدوية والتجهيزات الصحية زاد من تاثيرات هذا المرض على الشعب الايراني.

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وزير الصحة: الحظر الامريكي خلف خسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي

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