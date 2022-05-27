الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..ملفات خلافية تؤجج التوتر بين واشنطن وبكين

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

يرتفع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن على خلفية ملفات عديدة ابرزها تايوان والتعاون مع روسيا والانتشار الصيني في المحيط الهادي.

العالم - خاص بالعالم

وفي المواقف المتبادلة اتهمت الخارجية الصينية وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" بتشويه سمعة الصين، وقالت ان خطاب "بلينكن" ينشر معلومات خاطئة ويُضخّم تهديد الصين ويتدخّل بشؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبينغ: "إن الصين تعارض بشدة خطاب بلينكن الذي يظهر أن واشنطن تسعى إلى احتواء تنمية الصين، وتثبيطها والحفاظ على الهيمنة والقوة الأميركيتين".

وكان وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" اتهم بكين بالمشاركة في خطاب وفي أنشطة استفزازية بشكل متزايد، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان بشكل شبه يومي، وتأتي تعليقات بلينكن في أعقاب تعهد الرئيس الأميركي "جو بايدن" هذا الأسبوع بالدفاع عن تايوان في حال هجوم بكين على الجزيرة.

وردا على المواقف الاميركية، اعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية اجراء مناورات وتدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، تطورات تأتي بعد قيام طائرات استراتيجية روسية، وصينية بدوريات مشتركة خلال تواجد الرئيس الاميركي في اليابان.

وضمن اجواء التوتر أظهرت مسودة للسياسة الاقتصادية اليابانية، أن طوكيو تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير، إذ يخشى المسؤولون اليابانيون من أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى عدم استقرار في شرق آسيا،.

كما دعت استراليا دول جنوب المحيط الهادئ إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن على حد تعبير وزير خارجيتها "بيني وونغ" التي زارت فيجي الخميس، سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كانبيرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين.

وتحذر الولايات المتحدة، الذي تعتبر الصين منافسًا استراتيجيًا، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ، ويشكل هذا الوجود بحسب واشنطن، استراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.

روابط ذات صلة

احتدام لعبة التهويل..أنقرة لواشنطن: هذا جدولنا في سوريا

نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن

الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا.. على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها

بايدن يعلن استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..ملفات خلافية تؤجج التوتر بين واشنطن وبكين

سانا: الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة

أمين لجنة حقوق الإنسان ينتقد إلغاء مباراة إيران الودية مع كندا

قبيل "مسيرة الأعلام".. شاهد.. هكذا الإحتلال يبحث عن سيادة مزعومة بالقدس

وزير الصحة: الحظر الامريكي خلف خسائر كبيرة في القطاع الصحي العالمي

' الصحفيون التونسيون' تدعو لإشراك كل القوى بالحوار الوطني