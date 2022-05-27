استعدوا لأول موجة حارة في دمشق والمناطق الداخلية

العالم - سوريا

حيث أوضح يوسف أن الحرارة أمس الخميس تكون أعلى من معدلاتها بـ 3 إلى 5 درجات مئوية، والطقس يكون صحو بشكل عام، وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، حسب موقع “أثر”.

وحول طقس يوم الجمعة، ذكر يوسف أن الحرارة تستمر بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بـ 4 إلى 6 درجات، والطقس يكون حار نسبياً بين الصحو والغائم بشكل عام، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في المناطق الغربية والجنوبية، وتبقى الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتسجل الحرارة اليوم في دمشق، 34 نهاراً، والسبت تسجل 35 درجة، مع نشاط على الرياح بين الخفيف والمعتدل (40 ـ 50 كيلومتر بالساعة).

وكان المتنبئ الجوي جعفر يوسف قد لفت إلى أن سوريا على موعد نهاية الأسبوع المقبل “الخميس والجمعة والسبت” أي مع بداية شهر حزيران، مع أول موجة حارة، وبالتالي الحرارة قد تسجل 40 درجة في دمشق والمناطق الداخلية.