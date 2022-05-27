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حرس الثورة الاسلامية يعلن احتجاز ناقلتى نفط يونانيتين في سواحل الخليج الفارسي

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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