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مصادر فلسطينية: مستوطنون مسلحون يهاجمون المحلات التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس والمساجد تدعو الاهالي للتصدي لهم

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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