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مراسلة العالم: إستشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم بالضفة المحتلة

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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