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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-05-2022

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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