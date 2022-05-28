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رغم مرور شهرين منذ التوافق:

مرتزقة العدوان يماطلون في تبادل كشوف الأسرى

مرتزقة العدوان يماطلون في تبادل كشوف الأسرى
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى، أن مرتزقة العدوان لا يزالون يماطلون في تسليم الكشوفات المتعلقة بصفقة الأسرى رغم مرور شهرين منذ التوافق على الصفقة.

العالم - اليمن

وقال عبدالقادر المرتضى في تغريدة له على تويتر: مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة ولم نصل إلى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة مرتزقة العدوان ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة.

وأضاف المرتضى أن على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ذلك بدلاً من التماهي معهم إذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق.

وفي الـ 21/مارس/2022 م أعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم التوافق وبرعاية الأمم المتحدة على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة، وتشمل الصفقة ألف و400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي، إلا أن مرتزقة العدوان لا يزالون يماطلون في تسليم الكشوفات.

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رغم مرور شهرين منذ التوافق: مرتزقة العدوان يماطلون في تبادل كشوف الأسرى

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