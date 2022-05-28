القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب تل أبيب

العالم - فلسطين

وأضاف القيادي القسامي بحسب قناة المنار، أن الضربة كانت ستشمل ١٤ مدينة ومستوطنة بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات

كما صرح أننا نعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً

وتابع: حاولنا تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل

هذا وأكد محمد السنوار أن كتائب القسام وجهت الصفعة الأكبر بضرب تل أبيب وكسرت هيبة مركز الظلم وقبلة المطبعين.

- قائد أركان المقاومة محمد الضيف وجه قراراً مباشراً بضرب رشقة صاروخية طراز "عطار" من ستة صواريخ بعدما رفض الاحتلال الانصياع لتهديد المقاومة

- رسخنا معادلة ضرب تل أبيب أسهل علينا من شربة ماء