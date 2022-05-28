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بوتين يعلن دعمه لتمديد اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وايران

بوتين يعلن دعمه لتمديد اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وايران
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو تدعم مبادرة تمديد الاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي لدول اوراسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقال بوتين في كلمة له امام الاجتماع العام للاتحاد الاقتصادي لدول أوراسيا انه من أجل الاحتفاظ بنظام التجارة الحالية مع ايران فانه يدعم تمديد الاتفاقية المؤقتة قبل الدخول في اتفاقية التجارة الحرة الجديدة.

واعتبر تنفيذ هذه الاتفاقية بانه ساعد بشكل كبير على زيادة المعاملات التجارية بين دول أوراسيا وايران قائلا ان حجم هذه المعاملات التجارية قد ارتفع بمقدار 73.5 بالمئة اذ بلغ 5 مليارات دولار وان صادرات دول الاتحاد الاوراسي الى ايران ازدادت بمعدل الضعفين ووصلت الى 3.4 مليار دولار.

يذكر ان مفاوضات جارية للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة الشاملة تشمل الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا.

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بوتين يعلن دعمه لتمديد اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وايران

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