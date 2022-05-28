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عدد ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان بلغ 26 شخصا

عدد ضحايا حادث انهيار مبنى
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد محافظ خوزستان الحاكم الخاص لمدينة آبادان احسان عباس بور بان عدد ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في مدينة آبادان بلغ 26 شخصا.

العالم - ايران

وقال عباس بور في تصريح ادلى لوكالة "ارنا" عصر الجمعة: انه وبعد انتشال جثتين اخريين اليوم الجمعة من تحت انقاض مبنى "متروبل" من قبل فرق الاغاثة والانقاذ فقد ارتفع عدد ضحايا الحادث الى 26 شخصا.

واضاف: نظرا لضعف هيكلية المبنى فمن المحتمل انهيار الجزء المتبقي منه.

يذكر ان اجزاء من برج "متروبل" المزدوج في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، انهارت ظهر يوم الاثنين الماضي.

وادى الحادث الى اصابة اكثر من 30 شخصا ومصرع 26 شخصا آخر لغاية الان ومازالت فرق الانقاذ تواصل عمليات البحث عن احياء او ضحايا محتملين آخرين.

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