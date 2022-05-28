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دعوات إلى تعزيز قدرة إفريقيا على مقاومة الأزمات الصحية والاقتصادية

دعوات إلى تعزيز قدرة إفريقيا على مقاومة الأزمات الصحية والاقتصادية
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا محافظو مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الذين يمثلون 54 دولة إفريقية، إلى تعزيز قدرة إفريقيا على مقاومة الأزمات الصحية والاقتصادية مستقبلا، وزيادة تمكين القارة في مجال الإنتاج الدوائي من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

العالم - افریقیا

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الاجتماعات السنوية السابعة والخمسين لمجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والمنعقدة بغانا خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، تحت عنوان "دعم القدرة على التكيف مع المناخ والتحول العادل في مجال الطاقة في إفريقيا".

وأوضحت وزارة المالية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع، الذي شارك فيه وزير المالية عبد الرحمن راوية، شكل فرصة لمناقشة تحديات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية، لا سيما في سياق عالمي تسوده الشكوك، وكذلك عواقب وباء كورونا، والأزمة الأوكرانية، وهو ما أحدث اضطرابات كبيرة في مسارات التنمية للبلدان الإفريقية.

وطالب محافظو مجموعة بنك التنمية الإفريقي بتسريع تجسيد الأمن الغذائي من خلال إيلاء عناية خاصة للقطاع الزراعي، وتحديد حلول مبتكرة للتمويل الموجه لمكافحة الآثار المدمرة للتغير المناخي.

وبحث محافظو المجموعة مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، الآفاق الإستراتيجية للبنك في السنوات العشر القادمة بهدف مرافقة القارة الإفريقية في مواجهة تحديات التنمية المفروضة ضمن السياق الجغرافي-الاستراتيجي والاقتصادي العالمي.

يذكر أن موضوع مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي هذا العام يتماشى مع الاستعدادات لقمة المناخ العالمية للأمم المتحدة (COP27)، والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

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دعوات إلى تعزيز قدرة إفريقيا على مقاومة الأزمات الصحية والاقتصادية

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