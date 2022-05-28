قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة

العالم - ايران

وقال العميد طيار واحدي في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" في الاشارة الى التضامن والتعاضد بين القوات المسلحة والذي يترسخ يوما بعد يوم: ان التعاضد والتضامن قائم اليوم بين القوات المسلحة خاصة بين القوة الجوية للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، فتقدم القوة الجوفضائية مبعث فخر لنا ونحن على ثقة بان تقدم القوة الجوية يسر القوة الجوفضائية ايضا.

وفي الرد على سؤال حول الموعد الذي سيتم فيه ازاحة الستار عن المنجزات الجديدة للقوة الجوية قال: ان القوة الجوية للجيش وبناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية يبذل اهتماما خاصا باستخدام الطائرات المسيرة حيث تم عرض جانب من ذلك خلال استعراض القوات المسلحة قبل فترة.

واضاف: ان الشعب الايراني سيرى منجزات جديدة للقوة الجوية مستقبلا ستكون محط اطمئنانه.

وحول دور القوة الجوية في تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة 1980-1988 قال: ان عمليات "بيت المقدس" كانت عمليات شجاعة للغاية تم فيها تحرير اكثر من 5400 كم مربع من اراضي البلاد من براثن النظام البعثي.

ونوه الى دور القوة الجوية في تحرير مدينة خرمشهر قائلا: ان طياري القوة الجوية للجيش كان لهم دور مميز في تحرير مدينة خرمشهر حيث تمكنوا من تنفيذ 130 طلعة جوية في هذه العمليات لقصف مواقع العدو واكثر من 900 طلعة جوية Gap و Scramble واكثر من 2500 طلعة جوية للنقل والاسناد.

وقال العميد واحدي: لقد تمكنا بدعم من الدفاعات الجوية في هذه العمليات من اسقاط 55 طائرة مقاتلة لقوات النظام البعثي.