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موريتانيا تقدم مليون دولار كمساهمة في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية

موريتانيا تقدم مليون دولار كمساهمة في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قدمت الحكومة الموريتانية مبلغ مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية من موريتانيا في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية.

العالم - موريتانيا

وجاء الإعلان عن المساهمة الموريتانية من قبل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، خلال مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة للاتحاد الإفريقي حول الوضع الإنساني المنعقدة في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية.

وأكد الوزير دعم موريتانيا لإنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية وتزويدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من التدخل بسرعة وفعالية لمواجهة الكوارث والتحديات الإنسانية التي تعاني منها القارة.

ودعا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة الإفريقية ومعالجة أسبابها العميقة حتى تنعم شعوبنا بالاستقرار والتنمية والازدهار.

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موريتانيا تقدم مليون دولار كمساهمة في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية