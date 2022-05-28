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رغم الخلافات.. القضية الفلسطينية توحد الشعب العراقي

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع عبد الملك سكرية ان قانون تجريم التطبيع الذي صدر عن البرلمان العراقي بمثابة حسم لكل الاشكالات التي صدرت في الماضي او يمكن ان تصدر في المستقبل.

العالم – مع الحدث

واشار رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الى ان ذلك حول بعض مكونات المجتمع العراقي او الاحزاب العراقية وعلاقتها مع الكيان الصهيوني.

واضاف عبد الملك سكرية ان هذه الصفحة اغلقت واي علاقة مع العدو الصهيوني غير قابلة للنقاش في المستقبل وان من سيتعامل معهم ستفرض عقوبات عليه.

واكد رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع ان الكرة اليوم في ملعب الدولة العراقية وعلى الاجهزة العراقية ان تطبق القانون الصادر عن مجلس النواب المنتخب اي عن ارادة كل الشعب العراقي بما فيها المكون السني او الكردي.

وشدد عبد الملك سكرية على ان علاقة المكون الكردي مع كيان الاحتلال بعد هذا القانون يجب ان تكون مختلفة.

كما قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ان البرلمان العراقي استمد قوته من كلمة وبيان المرجع الاعلى بالعراق السيد علي السيستاني مع ببابا الفاتيكان حول القضية الفلسطينية بانه لا يمكن التفاوض على قضية فلسطين.

واضاف عضو ائتلاف دولة القانون ان العراق عصي فجميع طوائف العراق وجميع مكوناته ترفض التطبيع وان كيان الاحتلال هو الغدة السرطانية التي يجب استئصالها.

واكد حيدر اللامي ان كل من وقع فهو يلزم نفسه بهذا القانون اذا فهذا القرار حتمي وليس لاحد ان يرفع راية الكيان الغاصب المؤقت على ارض العراق والا سوف يلاقي اشد العقوبات.

واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان هذا الكلام كان موجودا حتى قبل اقرار هذا القانون كونهم في حرب مفتوحة مع "اسرائيل" فالاحتلال كان قد قصف الاراضي العراقية مواقع للحشد الشعبي.

واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى ان الكيان الصهيوني في عداوة مستمرة مع الشعب العراقي اولا قبل ان تكون الحكومات.

وشدد حيدر اللامي على انه لا مساومة على ان "اسرائيل" هي العدو الاول للعراق.

من جهته قال الباحث السياسي باسم ابو طبيخ ان جميع المكونات العراقية لا تقبل التعامل مع الكيان الصهيوني لان قضية الصراع العربي الاسرائيلي كبيرة جدا رغم تنصل بعض الدول العربية عنها لكها باقية في ضمير الامة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6196063

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