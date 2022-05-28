شاهد.. تجريم التطبيع في العراق بمثابة حسم لكل الاشكالات

العالم – خاص بالعالم

واشار رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الى ان ذلك حول بعض مكونات المجتمع العراقي او الاحزاب العراقية وعلاقتها مع الكيان الصهيوني.

واضاف عبد الملك سكرية ان هذه الصفحة اغلقت واي علاقة مع العدو الصهيوني غير قابلة للنقاش في المستقبل وان من سيتعامل معهم ستفرض عقوبات عليه.

واكد رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع ان الكرة اليوم في ملعب الدولة العراقية وعلى الاجهزة العراقية ان تطبق القانون الصادر عن مجلس النواب المنتخب اي عن ارادة كل الشعب العراقي بما فيها المكون السني او الكردي.

وشدد عبد الملك سكرية على ان علاقة المكون الكردي مع كيان الاحتلال بعد هذا القانون يجب ان تكون مختلفة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...