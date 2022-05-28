السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تجريم التطبيع في العراق بمثابة حسم لكل الاشكالات

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع عبد الملك سكرية ان قانون تجريم التطبيع الذي صدر عن البرلمان العراقي بمثابة حسم لكل الاشكالات التي صدرت في الماضي او يمكن ان تصدر في المستقبل.

العالم – خاص بالعالم

واشار رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الى ان ذلك حول بعض مكونات المجتمع العراقي او الاحزاب العراقية وعلاقتها مع الكيان الصهيوني.

واضاف عبد الملك سكرية ان هذه الصفحة اغلقت واي علاقة مع العدو الصهيوني غير قابلة للنقاش في المستقبل وان من سيتعامل معهم ستفرض عقوبات عليه.

واكد رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع ان الكرة اليوم في ملعب الدولة العراقية وعلى الاجهزة العراقية ان تطبق القانون الصادر عن مجلس النواب المنتخب اي عن ارادة كل الشعب العراقي بما فيها المكون السني او الكردي.

وشدد عبد الملك سكرية على ان علاقة المكون الكردي مع كيان الاحتلال بعد هذا القانون يجب ان تكون مختلفة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

ردا على البيان الأمريكي.. الصدر: لا نعادي الديانات بل الإرهاب

الكيان الاسرائيلي يرد على تشريع العراق لقانون 'تجريم التطبيع'

العراق.. القانونية النيابية تحسم الجدل بشأن مواد قانون تجريم التطبيع

'الحويت'.. اول شيخ من شيوخ عشائر العراق العربية السنية يبارك بتجريم التطبيع

السيد الصدر يؤدي صلاة الشكر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل سيخرج المكون الكردي عن اجماع تجريم التطبيع في بغداد؟

حركة النهضة التونسية: الغنوشي لم يتلق أي إعلام بقرار منع السفر

ليبيا.. الدبيبة يشكل 'جهاز الطيران الإلكتروني'

الأيادي على الزناد في المنطقة والعيون شاخصة إلى القدس غداً

شاهد.. تجريم التطبيع في العراق بمثابة حسم لكل الاشكالات

عائلة أبو عاقلة تقدم شكوى لدى "الجنائية الدولية"