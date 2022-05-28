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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر فلسطينية: مستوطنون مسلحون يهاجمون المحلات التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس والمساجد تدعو الاهالي للتصدي لهم
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مصادر فلسطينية: إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
وثائقي قصة الزيتون..
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/28/165371847455020800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/28/165371847455020800.mp4
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السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش
على مساحة تبعد حوالي ساعتين من العاصمة الايرانية،طهران، وفي مكان مابين مدينتي قم وكاشان يوجد بستان كبير ومشهور.
انه بستان الزيتون "فدك" الذي يمتد على مساحة نحو 120 هكتارا..
التفاصيل في الفيديو المرفق...
تصنيف :
وثائقیات
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كلمات دليلية :
قصة الزيتون
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