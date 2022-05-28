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وثائقي قصة الزيتون..

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

على مساحة تبعد حوالي ساعتين من العاصمة الايرانية،طهران، وفي مكان مابين مدينتي قم وكاشان يوجد بستان كبير ومشهور. 

انه بستان الزيتون "فدك" الذي يمتد على مساحة نحو 120 هكتارا..

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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