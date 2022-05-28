اتفاق ليبي تشادي على تأمين الحدود

العالم - ليبيا

جاء ذلك لقاء المنفي وديبي، في عاصمة غينيا الأستوائية مالابو على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وتناول اللقاء العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أهمية تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

كما جدد الرئيس التشادي دعمه لرئيس المجلس الرئاسي وخطوات المجلس من أجل استقرار الجنوب الليبي والذي ينعكس إيجابا على أمن الحدود الليبية التشادية.

الحدود الليبية

يأتي الاجتماع في ظل اشتباكات بمنطقة مواقع الذهب ببلدة كوري بوغودي بإقليم تبستي قرب الحدود الليبية التشادية بين مجموعات من المعارضة التشادية والجيش التشادي، سقط على إثرها عدد من القتلى والمصابين استضافتهم ليبيا للعلاج بمستشفيات جنوبي البلاد، وفق تصريحات حكومية.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي إرسال تعزيزات أمنية وسير عددا من الدوريات الصحراوية المكثفة لتأمين الحدود المشتركة، وضمان عدم دخول مسلحين إلى داخل الأراضي الليبية.