السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هل سيخرج المكون الكردي عن اجماع تجريم التطبيع في بغداد؟

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ان البرلمان العراقي استمد قوته من كلمة وبيان المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني مع بابا الفاتيكان حول القضية الفلسطينية بانه لا يمكن التفاوض على قضية فلسطين.

العالم – خاص بالعالم

واضاف عضو ائتلاف دولة القانون ان العراق عصي فجميع طوائف العراق وجميع مكوناته يرفض التطبيع وان كيان الاحتلال هو الغدة السرطانية التي يجب استئصالها.

واكد حيدر اللامي ان كل من وقع فهو يلزم نفسه بهذا القانون اذا فهذا القرار حتمي وليس لاحد ان يرفع راية الكيان الغاصب المؤقت على ارض العراق والا سوف يلاقي اشد العقوبات.

واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان هذا الكلام كان موجودا حتى قبل اقرار هذا القانون كون العراق في حرب مفتوحة مع "اسرائيل" فالاحتلال كان قد قصف الاراضي العراقية ومواقع للحشد الشعبي.

واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى ان الكيان الصهيوني في عداوة مستمرة مع الشعب العراقي اولا قبل ان تكون الحكومات.

وشدد حيدر اللامي على انه لا مساومة على ان "اسرائيل" هي العدو الاول للعراق.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد.. تجريم التطبيع في العراق بمثابة حسم لكل الاشكالات

ردا على البيان الأمريكي.. الصدر: لا نعادي الديانات بل الإرهاب

'الحويت'.. اول شيخ من شيوخ عشائر العراق العربية السنية يبارك بتجريم التطبيع

السيد الصدر يؤدي صلاة الشكر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تنتقد السعودية لفرضها الشرط السني في حج هذا العام

رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان

الفتح: تصريحات واشنطن بشأن التطبيع تدخل سافر بالشأن العراقي

اجتماع أمني في كركوك يناقش انتشارا جديدا للحشد الشعبي

'النواب الليبي' يدرس ميزانية حكومة باشاغا

الرئيس الايراني يهنئ بالعيد الوطني في إثيوبيا