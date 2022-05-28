هل سيخرج المكون الكردي عن اجماع تجريم التطبيع في بغداد؟

العالم – خاص بالعالم

واضاف عضو ائتلاف دولة القانون ان العراق عصي فجميع طوائف العراق وجميع مكوناته يرفض التطبيع وان كيان الاحتلال هو الغدة السرطانية التي يجب استئصالها.

واكد حيدر اللامي ان كل من وقع فهو يلزم نفسه بهذا القانون اذا فهذا القرار حتمي وليس لاحد ان يرفع راية الكيان الغاصب المؤقت على ارض العراق والا سوف يلاقي اشد العقوبات.

واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان هذا الكلام كان موجودا حتى قبل اقرار هذا القانون كون العراق في حرب مفتوحة مع "اسرائيل" فالاحتلال كان قد قصف الاراضي العراقية ومواقع للحشد الشعبي.

واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى ان الكيان الصهيوني في عداوة مستمرة مع الشعب العراقي اولا قبل ان تكون الحكومات.

وشدد حيدر اللامي على انه لا مساومة على ان "اسرائيل" هي العدو الاول للعراق.

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