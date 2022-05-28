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رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان

رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي على تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان، وذلك في رسالة تهنئة بعثها الى الرئيس الآذري الهام عليوف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

العالم - ايران

واشار آية الله رئيسي في رسالة التهنئة الى ان التاريخ المشترك والدين والروابط العميقة بين ايران وأذربيجان، قد وفرت أساسا متينا ودعما قيما للعلاقات بين البلدين في المرحلة الجديدة، وقال: انطلاقا من هذه العلاقات، سعت الجمهورية الإسلامية الايرانية دوما بعد استقلال جمهورية أذربيجان الى تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات في إطار المصالح المشتركة.

كما أعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لإنهاء احتلال أراضي جمهورية أذربيجان، واعتبرها عاملا لتنمية مجالات التعاون بين البلدين اكثر من السابق، معربا عن أمله في توظيف هذه القدرات بجهود الطرفين في اتجاه الإرادة والمصالح المشتركة لشعبي البلدين.

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