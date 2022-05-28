هل تتأثر العين بارتفاع درجات حرارة الطقس؟

العالم - صحة

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، سنتعرف على الأسباب وطرق الوقاية خلال فصل الصيف.أسباب جفاف العين ترجع إلى قلة إفراز الدموع ، أو عدم قدرة العين على إفراز السائل المائي، أو التعرض لانسداد القنوات الزيتية الموجه على الجفون.

وأكد التقرير، أنه في حالة التقدم في العمر تزداد فرص الإصابة بجفاف العين، وأيضا عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، بالإضافة إلى أن الأشخاص المصابين بالروماتيزم والسكر الأكثر عرضة، كما أن التعرض للأتربة والرياح، والأدخنة بشكل دائم تشكل خطرا على صحة العين.

ومن الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف العين الجلوس لفترات طويلة على أجهزة الكمبيوتر، والموبايل، ومن الأسباب حدوث اضطرابات هرمونية في الجسم، وضعف الجهاز المناعي يعد من أبرز الأسباب، كما أشار التقرير أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بشكل دائم هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف العين.

وللوقاية من الإصابة بجفاف العين عليك اتباع هذه النصائح المهمة، وأبرزها:

-التقليل من التعرض لشاشات الهاتف المحمول، والكمبيوتر.

-الحصول على الراحة اللازمة، ويتم ذلك عن طريق أخذ القسط الكافي من النوم.

-غسيل العين بشكل دائم بالماء يعد من الحيل الجيدة.

-ابتعد عن الأتربة والأدخنة، وإذا كنت مدخنا عليك الإقلاع عن هذه العادة.

-أكثر من تناول الماء، فترطيب الجسم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة.