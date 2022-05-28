أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 28 مايو2022

ايران..

بحرية الحرس تحتجز ناقلتين يونانيتين بعد تواطؤ واشنطن وأثينا بسرقة شحنة نفط إيرانية

ابرار..

إنتهاك للقانون الدولي .. أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية من ناقلة روسية إحتجزتها اليونان

اطلاعات ..

البرلمان العراقي يصادق على قانون يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة عقوبتها الإعدام

جوان..

الكيان الصهيوني يفرض تعتيما على حرائق غامضة بفلسطين المحتلة منذ إغتياله الشهيد خدائي

جمهوري اسلامي ..

القوات السعودية تنتهك وقف إطلاق النار في اليمن بقصف مناطق بمحافظة صعدة

حمايت ..

روسيا تحذر من تبعات تحرك الغرب لإرسال أسلحة هجومية للجيش الأوكراني ..

كيهان ..

فيتو روسي صيني بمجلس الأمن يفشل مشروع قرار أمريكيا ضد كوريا الشمالية

مردم سالاري ..

أردوغان يخطط لفرض إنتداب تركي على مناطق بعمق ثلاثين كيلومترا بسوريا

قدس ..

عمران خان يمهل حكومة شهباز شريف ستة أيام لتحديد موعد لإنتخابات مبكرة بباكستان

سياست روز ..

تحركات ومواقف غربية لتأجيج نيران الحرب بأوكرانيا عبر رفض أي مسار لحل سياسي

وطن امروز ..

تلقين اليونان درسا قاسيا.. بحرية الحرس تحتجز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي

آفتاب يزد..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد بقاء القوات الروسية في سوريا .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن مصادقة البرلمان العراقي على قانون يصنف التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة في مقالها ( رسالة من البرلمان العراقي ) ..صادق البرلمان العراقي باغلبية مطلقة على قانون يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني واي تحرك في هذا المسار جريمة يعاقب عليها بشدة .

إن هذا القانون يجسد إرادة ومطالبة الشعب العراقي وعزمه على مواصلة دعم فلسطين والقضية الفلسطينية ان هذا القانون يسحب البساط من تحت اقدام اية تحركات وميول لبعض المسؤولين في اقليم كردستان العراق لصالح ايجاد جسور علاقات مع الكيان الصهيوني عبر استضافة مؤتمرات تدعم مسار التطبيع معه . وبالطبع يمثل هذا القانون العراقي صفعة قوية لاؤلئك الذين يروجون للتطبيع في العالم العربي, والمهم في الامر هو ان هذا القانون العراقي وضع حدا حازما يفصل العراق عن بلدان التطبيع.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت بدورها عن هذا القانون العراقي في مقالها (التداعيات الإقليمية للقانون العراقي ضد الكيان الصهيوني )..ن القانون العراقي الذي يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها باشد العقوبات, سيترك بصماته العميقة على اجواء العلاقات العراقية الامريكية . لذلك لم يكن من الغريب ان تعبر الخارجية الامريكية عن قلقها العميق من هذا القانون .

في الواقع ليس من المستبعد أن تتحرك أمريكا لزعزعة الأمن والإستقرار في العراق عبر أذرعها الإرهابية وعبر تركيا أيضا ان على جبهة المقاومة في المنطقة تركيز جهودها على افشال مخططات امريكا والكيان الصهيوني والمطبعين ضد العراق وسوريا ولبنان واليمن , فمثل هذا القانون العراقي مرشح لان يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة لافشال مسار التطبيع الخياني .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن ( قيام تجار صهاينة بزيارات للسعودية ) جاء فيه ..ازاحت محافل اعلامية بتل ابيب الستار مؤخرا عن قيام عشرات رجال الاعمال والتجار الصهاينة بزيارات عمل للسعودية على مدى الاشهر الاخيرة , وحسب هذه المحافل ..

تركزت زيارات رجال الأعمال الصهاينة للسعودية على إبرام إتفاقيات في مشاريع زراعية وأخرى في التقنيات السيبرانية.

وجدير بالذكر ان السعودية تستثمر رساميل ضخمة عبر شركة جاريد كوشنر صهر ترامب في مشاريع زراعية وصناعية وخدمية في فلسطين المحتلة , وفي هذا السياق قالت القناة الثالثة عشر التلفزيزنية بتل البيب ان " اسرائيل " تعمل على اقامة جسور علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع السعودية من دون اقامة علاقات دبلوماسية تحرج الرياض .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الاوكراني في مقالها ( زيلنسكي والشعور بالإحباط ) ..الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا دخلت شهرها الرابع مع استمرار المعارك العنيفة في شرق وجنوب اوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي تقدما ولو بطيئا هناك. ان التطورات الميدانية الاخيرة دفع بالرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي للتعبير عن استياءه العميق ازاء ما اعتبره بضعف وبطئ الدعم العسكري الغربي لبلاده .

إن تصريحات الرئيس الأوكراني بمؤتمر دافوس بسويسرا عكست عمق شعوره بالإحباط إزاء ما وصفه بالدعم الغربي الضعيف لأوكرانيا زيلنسكي يرى ان الدعم العسكري والمالي الغربي لاوكرانيا غير كاف وان هناك نوع من التردد الغربي مقابل روسيا كما ان هناك جهات اوروبية لا تريد تعريض اقتصادياتها للخطر بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ورغم ان اوكرانيا تقاتل وحسب زيلنسكي بالنيابة عن اوروبا مقابل روسيا . ان انتقادات زيلنسكي للغرب تاتي في الوقت الذي حصلت فيه اوكرانيا على عشرات المليارات من المساعدات الغربية خلال هذه الحرب اضافة الى استمرار شحنات السلاح الغربي لها .

مردم سالاري ..

حول الحرب الاوكرانية ايضا كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (قلق أوروبا من إتساع الحرب الأوكرانية ) .. الرئيس الاوكراني وجه انتقادات حادة للقوى الغربية متهما اياها بالتردد في دعم بلاده وبالتساهل مع روسيا .ان الرد الاوروبي على هذه الانتقادات جاء على لسان المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي...

جوزيب بوريل قال بصراحة إن بلدان الإتحاد الأوروبي لا تريد خوض حرب على غرار الحرب الأوكرانية وقدراتها لا تسمح بذلك واضاف ان ترسانات بلدان الاتحاد الاوروبي ستنفد خلال اسبوعين في اية حرب كهذه .

من جانبها قالت محافل بمقر حلف شمال الاطلسي الناتو ببروكسل ان الحلف يقدم دعما عسكريا كبيرا لاوكرانيا منذ بد الحرب والحلف حدد موقفه منذ البداية بعدم الانزلاق في هذه الحرب مباشرة لتجنب الدخول بمواجهة مباشرة مع روسيا تكلف اوروبا والعالم ثمنا باهضا.

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تركيا وتغيير قواعد اللعبة بالشام )..الرئيس التركي اعلن عن قرب قيام القوات التركية بعملية عسكرية واسعة اخرى بشمال سوريا قال ان هدفها اقامة منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلومترا لضمان امن تركيا مقابل تهديدات الجماعات الكردية المسلحة ولتوطين اللاجئين السوريين حسب زعمه . .

أردوغان يريد بطرح هذه الذرائع الفارغة إستغلال أجواء إنشغال العالم وخاصة روسيا بالحرب الأوكرانية لتمرير مشروعه التوسعي بسوريا .

والرئيس التركي اطلق في الواقع تصريحاته الاخيرة كبالون اختبار لتقييم ردود فعل دمشق وموسكو وجبهة المقاومة بالمنطقة ليتخذ قراره بشان تفعيل هذا المشروع ام لوقفه تفاديا لمضاعفات وتداعيات محتملة لا تريد انقرة مواجهتها.