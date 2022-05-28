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رئيس الأركان الايراني يتفقد قاعدة سرية للجيش

رئيس الأركان الايراني يتفقد قاعدة سرية للجيش
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري احدى القواعد السرية للجيش الايراني.

العالم - ايران

يتبع ..

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رئيس الأركان الايراني يتفقد قاعدة سرية للجيش

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