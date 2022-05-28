الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمزيد من الدعم المالي لإفريقيا

العالم - افريقيا

وقالت فون دير لاين، في كلمتها التي ألقتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال فعاليات القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر المانحين التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية، إن إفريقيا وأوروبا لديهما أمل ومهمة مشتركة من أجل التنمية المستدامة وإحلال السلام.

وأضافت - حسبما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية - "أود أن أشكر الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذه القمة الهامة التي تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى تصاعد التهديدات ضد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن أوكرانيا بمثابة مخزن الحبوب في العالم والوحيدة التي تصدر نصف زيت عباد الشمس في العالم وأكثر من نصف إمدادات القمح لبرنامج الغذاء العالمي.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يبني حاليا ممرات تضامن للمساعدة في تصدير السلع الزراعية الأوكرانية إلى إفريقيا وأماكن أخرى، بجانب تكثيف جهوده في تعزيز إنتاج الغذاء في القارة السمراء، لاسيما في منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي؛ حيث تشتد الحاجة إلى زيادة دعمنا للشركاء الإنسانيين على الأرض .. مشيرة إلى أن إجمالي التعهدات الأخيرة التي صدرت عن مؤتمرات باريس وجنيف بخصوص أفريقيا بلغت ما يقرب من أربعة مليارات يورو، يأتي نصفها من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.