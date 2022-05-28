مصادر ايرانية مطلعة: احتمال احتجاز 17سفينة يونانية أخری

العالم - ايران

بعد استيلاء اثينا على ناقلة نفط إيرانية ومصادرة واشنطن حمولتها، حرس الثورة الاسلامية في ايران يوقف ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني في مياه الخليج الفارسي في عملية منسقة ومتزامنة لقواته البحرية.

الحرس أعلن في بيان احتجاز ناقلتي النفط 'دلتا بسويدن' و'برودنت وريور'، في مقابل مينائي لنغه وعسلوية لارتكابهما انتهاكات في مياه الخليج الفارسي وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية.

وكالات انباء محلية قالت ان ناقلتي النفط تم توقيفهما بمشاركة مروحيات عسكرية قبل سحبهما إلى السواحل الإيرانية فيما اشارت نقلا عن مصادر مطلعة الى احتمال توقيف سبع عشرة سفينة يونانية أخرى موجودة حاليا في الخليج الفارسي في حال استمرت اليونان بممارسة اعمالها الخبيثة على حد وصفها.

كما اوضحت المصادر ان الناقلتين تحملان معا نحو ثلاثمئة ألف طن من النفط اي ما يعادل مليون وثمانمئة الف برميل. فيما ذكر موقع 'لويد ليست' للملاحة البحرية أن الناقلتين اليونانيتين حملتا شحنات نفط من ميناء في مدينة البصرة العراقية، وأن إحداهما كانت متجهة للولايات المتحدة.

الخارجية اليونانية اكدت احتجاز ايران للسفينتين وقالت انه تم تقديم مذكرة احتجاج إلى السفير الإيراني في أثينا وطالبت بالإفراج الفوري عن الناقلتين وطاقميهما.

وتأتي خطوة طهران بحسب موقع نورنيوز بعد قليل من تحذيرها من أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد اثينا على خلفية قرصنتها شحنة نفط ايرانية قبالة ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية وتسليم حمولتها للولايات المتحدة مطالبة اليونان بضرورة اتخاذ إجراءات تعويضية في أسرع وقت ممكن.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويسري احتجاجاً على مصادرة الولايات المتحدة شِحْنةَ النفطٍ ونددت بالانتهاكات الأميركية الصارخة للقوانين الدولية التي تَضمَنُ حريةَ الملاحة والتجارة الدولية الحرة. فيما طالبت بالإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية وحمولتها.