ايران.. ضبط سلع استراتيجية معدة للتهريب بزنة 800 الف طن

العالم - ايران

وقد تم اكتشاف هذه السلع في اطار تنفيذ التوزيع العادل للدعم الحكومي وضرورة مواجهة تهريب السلع وارسالها في خارج نطاق شبكة توزيع السلع الاساسية والاستراتيجية لاستتباب الاستقرار في المجال الاقتصادي.

والقت قوات الامن على 75 شخصا وتم تسليمهم الى السلطة القضائية حيث بادر بعض هؤلاء الاشخاص الى تزوير الوثائق الحكومية وقاموا تحت ستار استيراد السلع الاساسية مع حصولهم على العملة الصعبة باستيراد اكثر من 365 طن غذاء للكلاب وغيرها.

وتم بناء على استلام تقارير بخصوص تهريب السمن النباتي وارساله الى الاسواق في 3 محافظات شرقية لتصديرها الى دول الجوار حيث قام رجال وزارة الامن باتخاذ الاجراءات اللازمة واعتقلوا 65 شخصا كانوا يهربون اكثر من 60% من الزيت الى الخارج، وتم تسليمهم للسلطة القضائية.