السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران.. ضبط سلع استراتيجية معدة للتهريب بزنة 800 الف طن

ايران.. ضبط سلع استراتيجية معدة للتهريب بزنة 800 الف طن
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الامن ضبط سلع استراتيجية معدة للتهريب زنتها 800 الف طن في عدد من محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت قيمتها اكثر من ۷ الاف ملیار تومان.

العالم - ايران

وقد تم اكتشاف هذه السلع في اطار تنفيذ التوزيع العادل للدعم الحكومي وضرورة مواجهة تهريب السلع وارسالها في خارج نطاق شبكة توزيع السلع الاساسية والاستراتيجية لاستتباب الاستقرار في المجال الاقتصادي.

والقت قوات الامن على 75 شخصا وتم تسليمهم الى السلطة القضائية حيث بادر بعض هؤلاء الاشخاص الى تزوير الوثائق الحكومية وقاموا تحت ستار استيراد السلع الاساسية مع حصولهم على العملة الصعبة باستيراد اكثر من 365 طن غذاء للكلاب وغيرها.

وتم بناء على استلام تقارير بخصوص تهريب السمن النباتي وارساله الى الاسواق في 3 محافظات شرقية لتصديرها الى دول الجوار حيث قام رجال وزارة الامن باتخاذ الاجراءات اللازمة واعتقلوا 65 شخصا كانوا يهربون اكثر من 60% من الزيت الى الخارج، وتم تسليمهم للسلطة القضائية.

روابط ذات صلة

ايران.. ضبط أكثر من 400 ألف لتر من المازوت المهرب في مياه هرمزكان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. خوف شرطة تكساس من قاتل، يودي بحياة 19 طفلا ومعلمين

سوريا.. ترحيل 4 نساء و9 أطفال من عائلات داعش إلى ألبانيا

سلطنة عمان تعلن رسميا عدم إنضمامها إلى المطبعين مع الإحتلال

الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

ايران.. ضبط سلع استراتيجية معدة للتهريب بزنة 800 الف طن

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمزيد من الدعم المالي لإفريقيا