الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل103 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و387 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 44 الف و499 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 518 ألفا و 897 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 824 ألفا و686 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و495 و 674 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 839 ألفا و257 جرعة.