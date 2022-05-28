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حركة حماس تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام غدا الأحد والاعتكاف في المسجد الأقصى والاحتشاد في فلسطين وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى

السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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