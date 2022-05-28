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انفجار دراجة نارية في مدخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين (صور)

انفجار دراجة نارية في مدخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين (صور)
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في سوريا بانفجار دراجة نارية في مدخل مدينة عفرين شمال حلب الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة تركياً.

العالم-سوريا

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انفجار دراجة نارية في مدخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين (صور)

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