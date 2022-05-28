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روسیا: واشنطن تسبب أزمة غذائية في أوكرانيا

روسیا: واشنطن تسبب أزمة غذائية في أوكرانيا
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن واشنطن هي نفسها تثير حدوث أزمة غذائية في أوكرانيا، إذ تحاول سحب احتياطيات الحبوب من هناك، وبالتالي حرمان أوكرانيا منها.

العالم-روسیا

وجاء في تعليق صدر عن زاخاروفا ونشر اليوم السبت: "تزامن بيان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي أدلى به في 10 مايو الجاري، حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مع توقيع قانون الإقراض والتأجير الأوكراني. واتضح أن كييف ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية بالقمح. في الواقع فإن الأمريكيين أنفسهم يثيرون أزمة غذائية في أوكرانيا من خلال حرمانها من احتياطياتها من الحبوب".

وجاء تصريح زاخاروفا هذا على خلفية التطورات الأخيرة في مجال الأمن الغذائي العالمي، في ضوء إدعاءات مسؤولي عدد من الدول الغربية بأن روسيا لا تسمح بخروج السفن المحملة بالقمح الأوكراني في البحر الأسود.

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