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السيد الصدر يوجه نداءا لمجلس النواب العراقي.. اليكم التفاصيل

السيد الصدر يوجه نداءا لمجلس النواب العراقي.. اليكم التفاصيل
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، بياناً بشأن قانون الأمن الغذائي، بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

وقال الصدر في بيان: "بعد أن منَّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب المحترم، إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ألا وهو : قانون الأمن الغذائي، ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية او قومية، وإبعادها عن شبح الفاسدين".

وأضاف: "فأملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب، وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنية الأخرى".

وتابع قائلاً: "اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعا على معاناة الشعب ومتطلباته، فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب".

وتضمن بيان الصدر، هاشتاك ذكر فيه، أن "مجلس النواب ينتفض، على الرغم من محاولات تقويضه وتضييقه".

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