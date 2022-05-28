السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تسعى إلى ضم هذا المعلم السياحي الى قائمة اليونسكو

تونس تسعى إلى ضم هذا المعلم السياحي الى قائمة اليونسكو
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تسعى الحكومة التونسية إلى ضم "مائدة يوغرطة"، شمال غربي تونس بولاية الكاف، إلى التراث العالمي لليونسكو.

العالم - تونس

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، قوله إن بلاده ستعمل من خلال التعاون بين وزارتي السياحة والثقافة والجهات والهياكل المعنية، على إدراج مائدة يوغرطة ضمن التراث العالمي لليونسكو.

جاء ذلك خلال زيارة بلحسين، أمس الجمعة، لمنطقة قلعة سنان من ولاية الكاف، والتي شدد خلالها على أن مائدة يوغرطة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية تؤهلها لتكون ضمن قائمة اليونسكو لكن يتعين على تونس إعداد ملف متكامل.

ومن المنتظر أن المعلم التاريخي مائدة يوغرطة سيشهد تنظيم تظاهرة ثقافية وسياحية بعنوان "موسيقى من مائدة يوغرطة" في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول 2022 بالشراكة مع مهرجانات أجنبية مختصة في الموسيقى الإلكترونية وموسيقى العالم.

في السياق ذاته، أعلن الوزير التونسي أنه سيتم إدراج بلدية قلعة سنان ضمن البلديات السياحية بعد استكمالها للملف الفني، ما يجعلها تنتفع بمزايا صندوق حماية المناطق السياحية على أن تسرع البلدية في إعداد وتقديم الملف الفني الخاص بالتصنيف في أقرب وقت.

واختتم بلحسين تصريحاته بالتأكيد على توجه وزارة السياحة التونسية، في المرحلة المقبلة، نحو تشجيع المبادرات الهادفة إلى تحويل كافة ولايات ومناطق الجمهورية لوجهات سياحية دائمة على مدار السنة.

روابط ذات صلة

شاهد: الجهاز السري لحركة النهضة الى الواجهة في تونس

تونس تدعو إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية

إصدار قرار بمنع راشد الغنوشي من السفر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تسعى إلى ضم هذا المعلم السياحي الى قائمة اليونسكو

إغتيال فنان ليبي مشهور أمام منزله

سوريا.. الجيش التركي ومرتزقته يجددون قصفهم ريف الرقة

اللواء موسوي: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

ايران تصدر أول شحنة من لقاح كورونا إلى فنزويلا

إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا