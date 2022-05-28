ايران تصدر أول شحنة من لقاح كورونا إلى فنزويلا

العالم - ايران

وقال بهرام عين اللهي للصحافيين في ختام اجتماع لجنة المبادرة المشتركة لتنظيم السوق في أردبيل اليوم السبت: "التقيت بتسعة وزراء صحة من دول مختلفة وأعلنت لهم استعداد ايران لتصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى ، وحتى نستطيع إعطاء لقاحات مجانية للبلدان التي ليست في وضع جيد من حيث التنمية.

وافاد وزير الصحة بانه "لدينا الآن أربعة ملايين جرعة لقاح جاهزة ، وفي الشحنة الأولى أرسلنا 100 ألف جرعة إلى فنزويلا ، وطلب منا وزير الصحة الفنزويلي إرسال المزيد ، وسنرسل شحنات اكثر ".

وقال عين الله: "إنه لشرف عظيم أن نتمكن من تصدير اللقاحات بينما كنا بحاجة إلى لقاحات من قبل ، ونظهر من خلال تصدير اللقاحات أن جمهورية إيران الإسلامية لا تزال دولة قوية في جميع الأمور".

لم يدخل جدري القردة الى إيران / الخبراء في المنافذ الحدودية يسيطرون على الوضع

وقال وزير الصحة ، رداً على سؤال آخر حول قلق الناس من جدري القردة: إن هذا المرض موجود منذ سنوات عديدة في بلدان مختلفة وهو مرتبط بالحيوانات وانتقل عرضياً إلى القرود وانتقل عرضياً إلى البشر ايضا وهذا المرض له المزيد من المضاعفات الجلدية ومعدل الوفيات به ليس مثل كورونا فهو منخفض جدا.

وذكَّر عين إللهي: في بلادنا تم اعلان وجود عدد من الحالات المشبوهة ، وعندما اخذنا عينات منهم واحلناها الى معهد باستور ، لم يجر تاكيد أي منها بانها مرض جدري القردة ومن هنا ، لم يثبت بعد في بلدنا وجود اية حالة اصابة بجدري القردة، ورغم ذلك فان خبراء وزارة الصحة يسيطرون على الوضع في المنافذ الحدودية ، وإذا كانت هناك حالة مشبوهة ، فسنقوم بالتأكيد باتخاذ الإجراءات اللازمة.